В Кабардино-Балкарии запустят рабочую группу по развитию социальной архитектуры
В Кабардино-Балкарии будет действовать рабочая группа по развитию социальной архитектуры. Об этом в колонке для «Ведомостей» рассказал глава республики Казбек Коков.
Рабочая группа будет заниматься координацией усилий всех заинтересованных сторон, оперативной корректировкой планов с учетом обратной связи от граждан и обеспечением реального внедрения каждого из предложенных решений.
В нее войдут специалисты, владеющие методологией проектирования общественных изменений, а также представители команды региона, руководители профильных министерств и ведомств.
По словам Кокова, такой формат позволит выстроить «вертикаль социального проектирования» – от выявления запроса на местах до его законодательного и бюджетного сопровождения. Такой опыт Кабардино-Балкарии далее будет тиражироваться в других регионах России, заявил он.
В феврале о создании первой окружной экспертной площадки по социальной архитектуре в КБР писали «Ведомости». Отмечалось, что площадка будет работать на базе «Машука» и станет пилотной моделью для последующего масштабирования в других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).