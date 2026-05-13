OZON4 284,5-1,22%CNY Бирж.10,816-0,31%IMOEX2 694,72+0,18%RTSI1 157,45+0,79%RGBI119,47-0,02%RGBITR782,34+0,02%
Главная / Политика /

Руководство Румынии не встретило Зеленского в аэропорту Бухареста

Президента Украины Владимира Зеленского по прибытии в Бухарест не встретили представители румынского руководства. Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале украинского лидера. 

В аэропорту не было как президента страны Никушора Дана, так и членов правительства Румынии. Зеленского и его супругу Елену встретил посол Украины в Бухаресте Игорь Прокопчук.

В Румынии пройдет саммит «Бухарестской девятки». 

Похожая ситуация произошла в феврале, когда Зеленский прилетел на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Тогда его в аэропорту встретил только украинский посол в Берлине Алексей Макеев и сотрудники посольства.

Зеленского не встречали и представители администрации президента США в октябре 2025 г. в ходе его визита в Вашингтон. Тогда его встретил занимавший на тот момент пост главы офиса президента Украины Андрей Ермак.

