Руководство Румынии не встретило Зеленского в аэропорту Бухареста
Президента Украины Владимира Зеленского по прибытии в Бухарест не встретили представители румынского руководства. Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале украинского лидера.
В аэропорту не было как президента страны Никушора Дана, так и членов правительства Румынии. Зеленского и его супругу Елену встретил посол Украины в Бухаресте Игорь Прокопчук.
В Румынии пройдет саммит «Бухарестской девятки».
Похожая ситуация произошла в феврале, когда Зеленский прилетел на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Тогда его в аэропорту встретил только украинский посол в Берлине Алексей Макеев и сотрудники посольства.
Зеленского не встречали и представители администрации президента США в октябре 2025 г. в ходе его визита в Вашингтон. Тогда его встретил занимавший на тот момент пост главы офиса президента Украины Андрей Ермак.