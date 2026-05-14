Путин продлил срок службы замглавы МИД Рябкова до лета 2027 года

Сергею Рябкову продлили государственную службу на посту заместителя министра иностранных дел РФ до лета 2027 г. Это следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина.

Срок службы продлен до 8 июля 2027 г.

Рябкову 65 лет. Он занимает пост замглавы МИДа с августа 2008 г. Курирует вопросы двусторонних отношений со странами Северной и Южной Америки, нераспространения и контроля над вооружениями, проблематику иранской ядерной программы и участие Российской Федерации в объединении БРИКС. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

До этого находился на службе в должности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России с 2005 по 2008 г. Работал старшим советником и советником-посланником посольства России в США с 1999 по 2005 г. при Юрии Ушакове (сейчас занимает пост помощника президента РФ).

