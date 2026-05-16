Политика

Песков признался, что турецкий язык стал для него наказанием

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему изучал турецкий язык в Институте стран Азии и Африки МГУ. Воспоминаниями он поделился с журналистом «Первого канала». По словам Пескова, изучение турецкого он воспринимал как наказание.

Представитель Кремля поступил в ИСАА не с первого раза. Во второй раз он не набрал нужного количества баллов, чтобы получить право выбирать язык для изучения. По словам пресс-секретаря президента РФ, он хотел изучать арабский. Но принудительно стал изучать турецкий из-за низких результатов при поступлении.

Песков окончил ИСАА в 1989 г., после этого он сразу получил должность в МИД СССР. В этом году Институт стран Азии и Африки МГУ отметил 70-летие. В числе его известных выпускников также основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин и др.

