Российские силы ПВО за сутки сбили 12 авиабомб и 353 БПЛА
Средства ПВО за сутки перехватили и сбили 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда американских РСЗО HIMARS, а также 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны. Российские военные уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части Черного моря.
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по энергетическим и транспортным объектам, аэродромам, портам, местам сборки дронов, а также пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников.
Ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 138 беспилотников над 15 регионами, а также над Черным и Азовским морями. БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областями и Московским регионом. Украинские БПЛА также пытались атаковать Ростовскую область, Краснодарский край, территорию Крыма.