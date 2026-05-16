Российские силы ПВО за сутки сбили 12 авиабомб и 353 БПЛА

Ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 138 беспилотников над 15 регионами, а также над Черным и Азовским морями. БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областями и Московским регионом. Украинские БПЛА также пытались атаковать Ростовскую область, Краснодарский край, территорию Крыма.