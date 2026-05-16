Собянин сообщил о восьмом сбитом беспилотнике, летевшем к столице

Атака БПЛА на Москву началась в 00:14 15 мая. Днем 16 мая число сбитых БПЛА на подлете к Москве достигло 20. В аэропортах Москвы вводили ограничения на полеты. В «Домодедово» и «Жуковском» авиасообщение восстановлено. Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.