Во Франции начали расследование против саудовского принца по делу журналиста WP

Расследование во Франции стало возможным после того, как апелляционный суд отклонил возражения прокуратуры, которая считала, что правозащитные организации не имеют права подавать жалобу. Изначально иск был подан в июле 2022 г. во время визита саудовского принца во Францию. Решение о начале расследования было принято 11 мая, и теперь судья приступит к изучению обстоятельств дела.