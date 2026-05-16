Во Франции начали расследование против саудовского принца по делу журналиста WP

Апелляционный суд отклонил возражения прокуратуры
Ведомости

Во Франции начато расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана по делу об убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи. Об этом пишет Le Figaro. Расследование было инициировано после жалобы правозащитных организаций.

Журналист WP был убит в 2018 г. в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Американские спецслужбы ранее указали на прямую ответственность бен Салмана.

Расследование во Франции стало возможным после того, как апелляционный суд отклонил возражения прокуратуры, которая считала, что правозащитные организации не имеют права подавать жалобу. Изначально иск был подан в июле 2022 г. во время визита саудовского принца во Францию. Решение о начале расследования было принято 11 мая, и теперь судья приступит к изучению обстоятельств дела.

«Преступление, жертвой которого стал Джамаль Хашукджи, – это гнусное преступление, спланированное и организованное на самом высоком уровне саудовского государства», – заявил адвокат «Репортеров без границ» (организация признана нежелательной на территории РФ) Эммануэль Дауд.

В 2021 г. аппарат директора Национальной разведки США обнародовал доклад, в котором говорилось, что Салман лично одобрил убийство Хашукджи в 2018 г., так как видел в нем угрозу королевству. Салман широко поддерживал применение насильственных мер, если это было необходимо, чтобы заставить журналиста замолчать.

