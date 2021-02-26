США обвинили саудовского принца в одобрении убийства журналиста Хашукджи

Позже власти Саудовской Аравии признали, что Хашукджи был убит в здании консульства. По версии Эр-Рияда, он погиб в драке. Ранее по подозрению в причастности к гибели журналиста были задержаны 18 человек. По словам саудовского министра иностранных дел Адель аль-Джубейра, подозреваемые превысили полномочия, что стало причиной гибели Хашкаджи. В то же время чиновник заверил, что никто из подозреваемых не связан с наследным принцем.