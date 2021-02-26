США обвинили саудовского принца в одобрении убийства журналиста Хашукджи
Аппарат директора Национальной разведки США обнародовал доклад, в котором говорится, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство журналиста американской газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи в 2018 г., так как видел в нем угрозу.
«Мы считаем, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман одобрил операцию в Стамбуле, Турция, по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи», — говорится в документе.
Подобные утверждения американская разведка сделала на основании высокого уровня контроля принца над всеми решениями, принимаемыми в стране. В докладе подчеркивается, что тот с 2017 г. имеет абсолютную власть над службами безопасности и разведывательными организациями королевства, поэтому едва ли чиновники стали бы действовать без его ведома.
«Наследный принц рассматривал Хашукджи как угрозу королевству и широко поддерживал применение насильственных мер, если это было необходимо, чтобы заставить его замолчать», — утверждают в США.
Американская разведка привела имена 21 человека, каждый из которых, по версии США, так или иначе причастен к операции против Хашукджи. В то же время в докладе утверждается, что неизвестно, знали ли эти люди, что их действия приведут к смерти журналиста.
Хашукджи был известен как критик властей Саудовской Аравии. В сентябре 2017 г. он переехал в США, где вел колонку в The Washington Post. В своих материалах он открыто выступал против Мухаммеда бен Салмана.
2 октября 2018 г. журналист, будучи гражданином Саудовской Аравии, пришел в консульство страны в Стамбуле за документами, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. После этого он перестал выходить на связь.
Позже власти Саудовской Аравии признали, что Хашукджи был убит в здании консульства. По версии Эр-Рияда, он погиб в драке. Ранее по подозрению в причастности к гибели журналиста были задержаны 18 человек. По словам саудовского министра иностранных дел Адель аль-Джубейра, подозреваемые превысили полномочия, что стало причиной гибели Хашкаджи. В то же время чиновник заверил, что никто из подозреваемых не связан с наследным принцем.
Турецкая полиция так и не нашла тело журналиста. Вице-президент страны Фуат Октай в интервью агентству Anadolu в ноябре 2018 г. заявил, что, по версии прокуратуры, труп Хашкаджи мог быть растворен в кислоте.