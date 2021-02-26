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США обвинили саудовского принца в одобрении убийства журналиста Хашукджи

Ведомости

Аппарат директора Национальной разведки США обнародовал доклад, в котором говорится, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство журналиста американской газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи в 2018 г., так как видел в нем угрозу.

«Мы считаем, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман одобрил операцию в Стамбуле, Турция, по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи», — говорится в документе.

Подобные утверждения американская разведка сделала на основании высокого уровня контроля принца над всеми решениями, принимаемыми в стране. В докладе подчеркивается, что тот с 2017 г. имеет абсолютную власть над службами безопасности и разведывательными организациями королевства, поэтому едва ли чиновники стали бы действовать без его ведома.

«Наследный принц рассматривал Хашукджи как угрозу королевству и широко поддерживал применение насильственных мер, если это было необходимо, чтобы заставить его замолчать», — утверждают в США.

Американская разведка привела имена 21 человека, каждый из которых, по версии США, так или иначе причастен к операции против Хашукджи. В то же время в докладе утверждается, что неизвестно, знали ли эти люди, что их действия приведут к смерти журналиста.

Хашукджи был известен как критик властей Саудовской Аравии. В сентябре 2017 г. он переехал в США, где вел колонку в The Washington Post. В своих материалах он открыто выступал против Мухаммеда бен Салмана.

2 октября 2018 г. журналист, будучи гражданином Саудовской Аравии, пришел в консульство страны в Стамбуле за документами, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. После этого он перестал выходить на связь.

Позже власти Саудовской Аравии признали, что Хашукджи был убит в здании консульства. По версии Эр-Рияда, он погиб в драке. Ранее по подозрению в причастности к гибели журналиста были задержаны 18 человек. По словам саудовского министра иностранных дел Адель аль-Джубейра, подозреваемые превысили полномочия, что стало причиной гибели Хашкаджи. В то же время чиновник заверил, что никто из подозреваемых не связан с наследным принцем.

Турецкая полиция так и не нашла тело журналиста. Вице-президент страны Фуат Октай в интервью агентству Anadolu в ноябре 2018 г. заявил, что, по версии прокуратуры, труп Хашкаджи мог быть растворен в кислоте.

Ранее по теме: Саудовская Аравия продала здание консульства, в котором убили журналиста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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