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Саудовская Аравия продала здание консульства, в котором убили журналиста

Саудовская Аравия продала здание консульства в Стамбуле , передают телеканалы Habeturk TV и Al Jazeerа. Сделка состоялась около месяца назад. Речь идет о продаже здания, в котором в октябре 2018 г. был убит оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи (Хашукджи, Хашогги). Здание находится в престижном районе города Левент. В результате сделки продавец получил треть от рыночной цены. Кто является покупателем, телеканалы не уточнили.

По информации Habeturk TV, теперь дипломатическая миссия Саудовской Аравии располагается в здании в районе Саррьер, недалеко от консульства США. Как отмечает турецкий телеканал, для продажи здания Саудовской Аравии необходимо было получить разрешение на сделку в МИДе Турции. Однако в турецком дипломатическим ведомстве заявили, что им ничего неизвестно о сделке.

В начале октября прошлого года Хашкаджи пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. До прихода в консульство журналист некоторое время проживал в США и работал в The Washington Post. После посещения консульства Хашкаджи перестал выходить на связь. Позже власти Саудовской Аравии признали, что журналист был убит в здании консульства. По версии Эр-Рияда, он погиб в драке. Ранее по подозрению в причастности к гибели журналиста были задержаны 18 человек. По словам саудовского министра иностранных дел Адель аль-Джубейра, подозреваемые превысили полномочия, что стало причиной гибели Хашкаджи.