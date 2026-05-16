Турецкий певец Яшар Ипек получил 3 года тюрьмы за посты с критикой Израиля
Турецкого певца Яшара Ипека приговорили к трем годам тюрьмы за публикации в соцсетях, в которых он критиковал действия Израиля в Газе. Об этом сообщает местное издание Yeni Akit. Поводом для возбуждения дела стала жалоба Фонда главного раввината Турции.
Суд признал певца виновным по статье «угроза с целью вызвать страх и панику среди населения», назначив наказание в виде двух лет тюрьмы. Поскольку преступление было совершено с использованием СМИ и интернета, суд увеличил срок до трех лет лишения свободы. Адвокат Ипека настаивал, что его подзащитный не угрожал турецким евреям, а выступал против израильских властей и их сторонников.
После оглашения приговора Яшар Ипек опубликовал в Instagram
В апреле The New York Times со ссылкой на внутренние материалы министерства внутренней безопасности США сообщала, что критиковавшим Израиль иммигрантам может быть отказано в выдаче грин-карты.