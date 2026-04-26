NYT: критиковавшим Израиль иммигрантам могут начать отказывать в грин-картах
Критиковавшим Израиль иммигрантам может быть отказано в выдаче грин-карты, сообщает газета The New York Times со ссылкой на внутренние материалы министерства внутренней безопасности США. Администрация президента США Дональда Трампа теперь рассматривает участие в пропалестинских протестах и публичную критику Израиля как «подавляюще негативные» факторы при принятии решений о предоставлении постоянного вида на жительство в США.
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, иммиграционные офицеры службы гражданства и иммиграции США (USCIS) получили указание отказывать соискателям, замеченным в «одобрении, продвижении или поддержке антиамериканских взглядов» и «антисемитского терроризма, идеологий или групп». В число дисквалифицирующих факторов попала и критика политики израильского правительства, которую в новых инструкциях фактически приравняли к антисемитизму.
В материалах приводятся конкретные примеры «нежелательных» высказываний. Среди них – публикация в соцсетях с призывом «Остановите израильский террор в Палестине» и перечеркнутым израильским флагом, а также карта Израиля, где название страны заменено на «Палестина». Кроме того, особое внимание предписано уделять иностранцам, которые участвовали в пропалестинских акциях в университетских кампусах после атак «Хамаса» на Израиль в 2023 г. Негативным фактором названо и осквернение американского флага, несмотря на то что Верховный суд США ранее признал его сожжение формой политического самовыражения, защищенной первой поправкой к конституции.
