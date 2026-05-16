Полиция арестовала 11 человек на акциях протеста в Лондоне
Столичная полиция Лондона (Скотленд-Ярд) сообщила об аресте 11 человек «за различные правонарушения» в ходе массовых акций в центре города. Об этом сообщает The Guardian. Конкретное количество задержанных, связанных с правой акцией «Объединим королевство» или пропалестинским маршем, в полиции не уточнили.
Среди задержанных – двое мужчин, находившихся в розыске по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений после инцидента в Бирмингеме, где мужчина был сбит автомобилем. Их заметили, когда они приехали в Лондон для участия в акции протеста.
В центре британской столицы проходят две крупные демонстрации – ультраправый митинг «Объединим королевство» (UTK) и пропалестинский марш. Столичная полиция Лондона назвала этот день потенциально «одним из самых напряженных для полиции за последние годы». Для обеспечения правопорядка задействованы 4 000 полицейских, а также бронемашины, лошади, собаки, дроны и вертолеты. Ультраправый митинг организован Стивеном Яксли-Ленноном, более известным как Томми Робинсон. Пропалестинская акция проходит в другом месте, отдельно от марша UTK.
Как стало известно The Guardian, полицейским предоставлены дополнительные полномочия проводить досмотры и обыски без необходимости подозревать совершение правонарушения – это распространяется на обе демонстрации.
По предварительным оценкам, в митинге UTK приняли участие около 50 000 человек, в то время как пропалестинский марш собрал от 15 000 до 40 000 участников. На митинге UTK в сентябре 2025 г. более 150 000 человек заполнили Парламентскую площадь в Вестминстере.