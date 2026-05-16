Полиция арестовала 11 человек на акциях протеста в Лондоне

В центре британской столицы проходят две крупные демонстрации – ультраправый митинг «Объединим королевство» (UTK) и пропалестинский марш. Столичная полиция Лондона назвала этот день потенциально «одним из самых напряженных для полиции за последние годы». Для обеспечения правопорядка задействованы 4 000 полицейских, а также бронемашины, лошади, собаки, дроны и вертолеты. Ультраправый митинг организован Стивеном Яксли-Ленноном, более известным как Томми Робинсон. Пропалестинская акция проходит в другом месте, отдельно от марша UTK.