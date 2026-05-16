Вэнс: госпомощь США могли отправлять террористам
Средства, выделяемые правительством США на медицинские страховки, могли незаконно уходить на поддержку террористических организаций. Об этом заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.
Вэнс прокомментировал сообщения об инциденте 2019 г. в штате Миннесота, где федеральная помощь, по некоторым данным, могла быть перенаправлена членам иностранных группировок, признанных в США террористическими. «Вы платите налоги, которые идут на террористов, пока ваша страна пытается помешать этим террористам убивать ваших сограждан», – сказал политик, добавив, что «это шокирует».
Он призвал провести тщательное антитеррористическое расследование, однако не стал уточнять детали предполагаемых преступных схем и страны, куда шли денежные потоки.
По словам политика, масштаб мошенничества в сфере государственной медицинской помощи долгое время оставался без внимания, и только с приходом к власти администрации Дональда Трампа этим вопросом «начали заниматься серьезно». «Это могут быть сотни миллиардов долларов, триллион долларов», – заключил Вэнс.
Летом 2024 г. издание Breitbart со ссылкой на доклад специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) сообщало, что госдеп США мог перевести талибам или «лицам, связанным с террористами», сумму в $293 млн. Изначально средства должны были пойти на программы, направленные на поддержку афганского народа.