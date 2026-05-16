Вэнс: госпомощь США могли отправлять террористам

Вэнс прокомментировал сообщения об инциденте 2019 г. в штате Миннесота, где федеральная помощь, по некоторым данным, могла быть перенаправлена членам иностранных группировок, признанных в США террористическими. «Вы платите налоги, которые идут на террористов, пока ваша страна пытается помешать этим террористам убивать ваших сограждан», – сказал политик, добавив, что «это шокирует».