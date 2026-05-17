CNN сообщил о расколе в Белом доме из-за Ирана

Сам Трамп настаивает, что его главная мотивация – недопущение получения Ираном ядерного оружия, а не экономические трудности американцев. Однако, по признанию одного из советников президента, высокие цены на топливо вызывают серьезную тревогу. «Они пытаются найти выход, но это не может продолжаться долго. Любыми способами они откроют пролив – они должны его открыть», – приводит CNN слова источника из окружения Трампа. При этом пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что у президента «есть все варианты», но он по-прежнему предпочитает дипломатию.