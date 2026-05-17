CNN сообщил о расколе в Белом доме из-за Ирана
В Белом доме возникли серьезные разногласия относительно дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации США. Советники президента США Дональда Трампа разделились на два лагеря: одни настаивают на новых точечных ударах, другие призывают сохранить переговорный процесс. Поездка Трампа в Китай, который имеет тесные связи с Тегераном, не принесла ожидаемого прорыва – вернувшись в США, американский лидер не смог сообщить о существенном прогрессе.
Как отмечает CNN, сам Трамп в последние недели склонялся к дипломатическому подходу, делая ставку на сочетание переговоров и экономического давления. Однако Тегеран практически не изменил своих условий с момента объявления перемирия в апреле. Это вызывает растущее раздражение в Вашингтоне. Особую обеспокоенность вызывает сохраняющаяся блокада Ормузского пролива, которая привела к резкому скачку цен на нефть и бензин в США – средняя стоимость галлона превысила $4,50 и продолжает расти.
Внутри администрации Трампа, по данным источников, усиливается давление с целью найти выход из затянувшегося конфликта. Вице-президент Джей Ди Вэнс выразил уверенность в прогрессе, но признал, что ключевой вопрос – удастся ли выполнить «красные линии» президента. При этом, как сообщает CNN, к Трампу все активнее обращаются руководители крупных корпораций и представители Уолл-стрит с требованием «ускорить процесс» завершения войны. Республиканцы опасаются, что экономические последствия конфликта негативно скажутся на их результатах на промежуточных выборах в ноябре.
Сам Трамп настаивает, что его главная мотивация – недопущение получения Ираном ядерного оружия, а не экономические трудности американцев. Однако, по признанию одного из советников президента, высокие цены на топливо вызывают серьезную тревогу. «Они пытаются найти выход, но это не может продолжаться долго. Любыми способами они откроют пролив – они должны его открыть», – приводит CNN слова источника из окружения Трампа. При этом пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что у президента «есть все варианты», но он по-прежнему предпочитает дипломатию.
Как сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, Тегеран и Вашингтон отложили переговоры по вопросу обогащения урана. Вопрос об уране является «крайне трудным» и будет обсуждаться на более поздних этапах переговоров, заявил министр. Он подчеркнул, что у Тегерана больше нет доверия к Вашингтону. Для США вопрос обогащения урана остается одним из ключевых – предполагаемая разработка Ираном ядерного оружия и послужила поводом для начала войны против Исламской Республики.