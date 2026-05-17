FT: план ЕС по резкому сокращению импорта стали нанесет ущерб Украине
План Европейского союза по резкому сокращению импорта стали может нанести серьезный удар по украинской экономике, лишив Киев до 1 млрд евро экспортной выручки, пишет Financial Times.
Как сообщают европейские чиновники, Брюссель намерен с 1 июля сократить квоту на ввоз стали на 47% и ввести 50%-ную пошлину на дополнительные поставки. Формальной причиной назван глобальный переизбыток мощностей из-за китайского перепроизводства, однако под ограничения попадают и страны, имеющие соглашения о свободной торговле с ЕС, включая Украину.
В компании Metinvest, на долю которой приходится более половины украинского экспорта стали в Евросоюз, заявили, что такие меры «полностью уничтожат любую возможность украинских компаний поставлять продукцию на европейский рынок». На переговорах в Женеве Еврокомиссия предложила Киеву беспошлинную двустороннюю квоту в размере всего 713 000 т, тогда как в 2025 г. Украина поставила в ЕС 2,65 млн т стали. Сокращение может составить около 70%.
Чиновники предупреждают, что потеря до 1 млрд евро экспортной выручки критична, тем более что альтернативных рынков сбыта у Украины нет. Как отметили в Metinvest, конкурировать на других рынках с Турцией или Россией, где электроэнергия в десять раз дешевле, а заводы не подвергаются обстрелам, украинские металлурги не в состоянии.
В Еврокомиссии в ответ заявили, что «примут во внимание сложную ситуацию Украины», и пообещали индивидуальную квоту, «хотя и на более низком уровне, чем в предыдущие годы». Однако в Европарламенте настаивают на более решительных мерах: депутаты требуют предоставить Украине особый режим как стране-кандидату, находящейся «в исключительной и безотлагательной ситуации в сфере безопасности». Окончательное решение Брюсселя определит, сможет ли украинская металлургия сохранить хотя бы часть своего ключевого европейского рынка.