Отток российских туристов привел к закрытию 18 000 компаний в Карловых Варах

Количество россиян снизилось почти на 93% с 2020 г. Из-за этого некоторые санатории были вынуждены закрыться или перепрофилироваться. Если в 2019 г. россиян, посетивших чешские курорты в этом регионе, было 83 048, то в 2020 г. – 18 811. В 2025 г. их число снизилось до 6355. Это стало самым низким показателем за последние три года.