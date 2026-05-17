Отток российских туристов привел к закрытию 18 000 компаний в Карловых Варах
Из-за оттока российских туристов в Карловарском крае Чехии прекратили работу 17 872 компании, свидетельствуют данные статистического управления Чехии, пишет «РИА Новости».
Количество россиян снизилось почти на 93% с 2020 г. Из-за этого некоторые санатории были вынуждены закрыться или перепрофилироваться. Если в 2019 г. россиян, посетивших чешские курорты в этом регионе, было 83 048, то в 2020 г. – 18 811. В 2025 г. их число снизилось до 6355. Это стало самым низким показателем за последние три года.
Пик закрытия компаний пришелся на 2023 г., когда к оттоку россиян добавились последствия пандемии коронавируса. Тогда закрылось 8853 экономических субъекта.
В 2025 г. внешний туризм России вырос на 22%. Россияне совершили 29,4 млн поездок. При этом страны Глобального Юга (развивающиеся экономики Азии, Африки и Латинской Америки) начали доминировать среди направлений – их доля превысила половину от всех выездов и достигла 15,3 млн поездок.