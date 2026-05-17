CNY Бирж.10,614-0,91%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,52+0,02%
Политика

Путин поздравил Токаева с днем рождения

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с 73-летием. Об этом сообщили в Кремле.

Токаев выразил признательность за гостеприимство в ходе его визита в Москву на 81-ю годовщину Великой Победы. Президенты обсудили вопросы подготовки предстоящего визита Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета.

До этого Путин направил Токаеву поздравительную телеграмму. Российский лидер заявил, что Токаев «снискал высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет», а также указал на его личный вклад в развитие российско-казахстанских отношений.

В ходе визита в Москву в начале мая Токаев принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду после завершения парада на Красной площади. Участники мероприятия у Вечного огня почтили память павших минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу как символ уважения к погибшим в годы войны.

