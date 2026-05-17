Путин поздравил Токаева с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с 73-летием. Об этом сообщили в Кремле.
Токаев выразил признательность за гостеприимство в ходе его визита в Москву на 81-ю годовщину Великой Победы. Президенты обсудили вопросы подготовки предстоящего визита Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета.
До этого Путин направил Токаеву поздравительную телеграмму. Российский лидер заявил, что Токаев «снискал высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет», а также указал на его личный вклад в развитие российско-казахстанских отношений.
В ходе визита в Москву в начале мая Токаев принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду после завершения парада на Красной площади. Участники мероприятия у Вечного огня почтили память павших минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу как символ уважения к погибшим в годы войны.