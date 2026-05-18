СМИ: Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов
Афины потребовали от Киева убрать все морские дроны от греческих берегов после инцидента у острова Лефкас. Об этом сообщает издание Kathimerini.
По данным газеты, у западного побережья Греции рыбаки обнаружили украинский морской беспилотник типа Mamai, предназначенный для камикадзе-миссий. Аппарат был поднят и отправлен на военно-морскую базу недалеко от Афин для изучения.
Как отмечает Kathimerini со ссылкой на источники, предварительный доклад генштаба Греции уже передан премьер-министру Кириакосу Мицотакису. В документе говорится, что найденный беспилотник был частью более широкой операции, спланированной Киевом против российских судов.
Власти Греции опасаются, что морские дроны могут по ошибке атаковать гражданские суда или танкеры, что приведет к экологической катастрофе в Средиземном море.
Kathimerini пишет, что не исключается возможный контакт между Мицотакисом и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации.
11 мая The Guardian сообщал, что власти Греции начали расследование после обнаружения в территориальных водах страны безэкипажного катера со взрывчаткой. Предположительно, это морской дрон украинского происхождения.