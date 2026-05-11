Греция начала расследование из-за морского дрона со взрывчаткой
Власти Греции начали расследование после обнаружения в территориальных водах страны безэкипажного катера со взрывчаткой. Предположительно, это морской дрон украинского происхождения. Об этом сообщила газета The Guardian.
Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что беспилотник почти наверняка имеет иностранное происхождение. По его словам, власти уже понимают, что представляет собой аппарат и что в нем находится.
Как пишет The Guardian, катер, вероятно, отклонился от курса после того, как операторы потеряли над ним управление. При этом греческое минобороны официально не подтвердило наличие взрывчатки в аппарате.
Осмотр беспилотника проводился на военно-морской базе в материковой части Греции, куда его доставили после обнаружения. По данным СМИ, эксперты изучают серийный номер аппарата и встроенный GPS-навигатор, чтобы установить его происхождение.
10 мая ERR сообщал, что власти Эстонии призвали Украину усилить контроль за своими беспилотниками. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна тогда заявил, что Таллин обеспокоен риском более серьезных инцидентов.