Шувалов заявил о планах ВЭБ выйти с образовательными продуктами на рынок КНР

Группа ВЭБ, в которую входит АО «Просвещение», готова развивать российско-китайское сотрудничество в сфере образования и вывести свои образовательные продукты на рынок КНР. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в преддверии визита президента России Владимира Путина в Китай.

«Мы надеемся с современными образовательными продуктами для молодого поколения выйти на китайский рынок в том числе», – сказал Шувалов.

2026–2027 гг. объявлены перекрестными годами сотрудничества России и Китая в сфере образования. Китайский язык с 2019 г. включен в систему ЕГЭ и федеральные образовательные программы в качестве первого и второго иностранного языка.

Группа «Просвещение» выпускает учебники по китайскому языку для школьников со 2 по 11 класс, а также пособия для дополнительного образования.

В компании отметили, что эта работа соответствует договоренностям, достигнутым на девятом совещании министров образования стран ШОС, которое прошло в мае 2025 г. в китайском Урумчи. Тогда стороны договорились развивать учебно-методическую литературу для изучения русского языка и обучения на русском языке.

Помимо выпуска учебников и пособий, «Просвещение» планирует развивать цифровые образовательные направления с акцентом на современные технологии. При этом компания намерена сохранить ключевые направления работы, включая создание образовательного контента, разработку учебной литературы, а также научную и педагогическую экспертизу.

19–20 мая Путин посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По словам помощника президента Юрия Ушакова, поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и Китаем.

