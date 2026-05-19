Шувалов заявил о планах ВЭБ выйти с образовательными продуктами на рынок КНР

В компании отметили, что эта работа соответствует договоренностям, достигнутым на девятом совещании министров образования стран ШОС, которое прошло в мае 2025 г. в китайском Урумчи. Тогда стороны договорились развивать учебно-методическую литературу для изучения русского языка и обучения на русском языке.