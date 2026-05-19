Политика

Трамп: Си не говорил, что Путин может пожалеть о решении начать СВО

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин никогда не говорил ему, что президент России Владимир Путин пожалеет о начале спецоперации на Украине.

Так Трамп ответил на вопрос журналиста о том, говорил ли Си Цзиньпин, что Путин впоследствии будет сожалеть о начале спецоперации на Украине. «Нет. Он никогда такого не говорил», – сказал Трамп (цитата по Clash Report).

19 мая FT написала, что в ходе переговоров Трампа с Си председатель Китая якобы заявил, что российский лидер «может в итоге пожалеть» о решении начать военную операцию на Украине. Других подробностей беседы газета не приводит.

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь в ответ на эту публикацию заявил, что она является выдумкой. «Указанная вами информация противоречит фактам», – сказал он.

