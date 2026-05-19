Политика

МИД Китая назвал выдумкой приписанные Си слова об Украине

Ведомости

Информация газеты Financial Times (FT) о якобы высказывании председателя КНР Си Цзиньпина по Украине является выдумкой, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь на брифинге.

«Указанная вами информация противоречит фактам», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее FT написала, что в ходе переговоров президента США Дональда Трампа с Си председатель Китая якобы заявил, что российский лидер Владимир Путин «может в итоге пожалеть» о решении начать военную операцию на Украине. Других подробностей беседы газета не приводит.

8 мая 2025 г., когда Си был в Москве, российский и китайский главы обсудили ситуацию на Украине. Тогда Си отметил, что в отношении украинского кризиса Китай выступает за основанный на сотрудничестве и устойчивый взгляд, считая, что необходимо уделять внимание проблемам безопасности всех стран и устранять коренные причины кризиса. Пекин приветствует все усилия, способствующие миру, и надеется на достижение путем диалога справедливого, прочного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон.

