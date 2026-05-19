МИД Китая назвал выдумкой приписанные Си слова об Украине

8 мая 2025 г., когда Си был в Москве, российский и китайский главы обсудили ситуацию на Украине. Тогда Си отметил, что в отношении украинского кризиса Китай выступает за основанный на сотрудничестве и устойчивый взгляд, считая, что необходимо уделять внимание проблемам безопасности всех стран и устранять коренные причины кризиса. Пекин приветствует все усилия, способствующие миру, и надеется на достижение путем диалога справедливого, прочного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон.