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МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис в неформальной обстановке

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обсудили в Москве ситуацию вокруг конфликта на Украине во время неформальной беседы за чашкой чая, которая состоялась 8 мая во второй половине дня. Об этом сообщил МИД КНР.

Си отметил, что в отношении украинского кризиса Китай выступает за основанный на сотрудничестве и устойчивый взгляд, считая, что необходимо уделять внимание проблемам безопасности всех стран и устранять коренные причины кризиса. Китай приветствует все усилия, способствующие миру, и надеется на достижение путем диалога справедливого, прочного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон.

Путин, передает МИД КНР, высоко ценит объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и выражает готовность российской стороны начать мирные переговоры без предварительных условий в надежде на достижение справедливого и прочного мира.

В Кремле 8 мая состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в составе делегаций, а также подписание совместных документов. Переговоры в целом продлились более трех с половиной часов. А после подписания заявлений и официального завтрака беседа двух лидеров продолжилась тет-а-тет, где они обсудили самые важные вопросы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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