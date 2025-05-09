МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис в неформальной обстановке
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обсудили в Москве ситуацию вокруг конфликта на Украине во время неформальной беседы за чашкой чая, которая состоялась 8 мая во второй половине дня. Об этом сообщил МИД КНР.
Си отметил, что в отношении украинского кризиса Китай выступает за основанный на сотрудничестве и устойчивый взгляд, считая, что необходимо уделять внимание проблемам безопасности всех стран и устранять коренные причины кризиса. Китай приветствует все усилия, способствующие миру, и надеется на достижение путем диалога справедливого, прочного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон.
Путин, передает МИД КНР, высоко ценит объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и выражает готовность российской стороны начать мирные переговоры без предварительных условий в надежде на достижение справедливого и прочного мира.
В Кремле 8 мая состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в составе делегаций, а также подписание совместных документов. Переговоры в целом продлились более трех с половиной часов. А после подписания заявлений и официального завтрака беседа двух лидеров продолжилась тет-а-тет, где они обсудили самые важные вопросы.