Силы ПВО за ночь сбили 273 украинских беспилотника над 20 регионами России
С 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая силы ПВО перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника самолетного типа. Атаки отражены над 20 регионами и акваториями двух морей, сообщает Минобороны России.
Воздушные цели поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.
С вечера 19 мая Росавиация ограничивала работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), петербургского «Пулково», Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Саратова («Гагарин»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Череповца, Геленджика, московских «Домодедово» и «Внуково» (обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами). Вводились также временные ограничения на маршрутах воздушного движения в Калининград и в обратном направлении.