Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,468+1,14%VEON-RX63,5+0,95%CHKZ16 950-0,29%IMOEX2 641,79-0,81%RTSI1 167,33-0,81%RGBI119,12-0,07%RGBITR781,73-0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтоженном на подлете к Москве беспилотнике

Ведомости

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший по направлению к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города проинформировал о сбитом БПЛА в своем канале в Max в 07:46 мск. На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая силы ПВО сбили 273 украинских беспилотника самолетного типа. Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте