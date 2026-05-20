Собянин сообщил об уничтоженном на подлете к Москве беспилотнике
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший по направлению к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города проинформировал о сбитом БПЛА в своем канале в Max в 07:46 мск. На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб.
По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая силы ПВО сбили 273 украинских беспилотника самолетного типа. Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.