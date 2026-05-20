ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару со стороны ВСУ. В результате обстрела в городе поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале.
По предварительным данным, в Белгороде была пробита кровля одного из жилых домов. О пострадавших пока неизвестно.
На местах работают экстренные и оперативные службы. Специалисты проводят оценку последствий атаки и уточняют информацию о возможных повреждениях инфраструктуры и других объектов. Власти региона продолжают сбор данных о последствиях ракетного удара.
16 мая в поселке Дубовое Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб мужчина. Был поврежден и частный дом. Региональные власти приняли решение временно отселить жителей близлежащих домов в безопасное место из-за обнаружения неразорвавшихся фрагментов боеприпаса.
Минобороны РФ проинформировало, что с 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая силы ПВО сбили 273 украинских беспилотника самолетного типа. БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.