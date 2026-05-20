Росавиация ограничила работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово»
Росавиация установила временные ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Об этом говорится в сообщении агентства в Max.
Об ограничениях во «Внуково» Росавиация сообщила в 07:26 мск, о мере в «Домодедово» – в 07:24 мск. Об изменении работы аэропорта «Жуковский» агентство проинформировало в 08:34 мск.
Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в этих районах. Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании рейсов.
Утром 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону столицы. На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.
Минобороны РФ проинформировало, что с 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая силы ПВО сбили 273 украинских беспилотника самолетного типа. БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.