Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,472+1,17%VEON-RX63,5+0,95%CHKZ16 950-0,29%IMOEX2 642,2-0,8%RTSI1 167,5-0,8%RGBI119,12-0,07%RGBITR781,73-0,03%
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово»

Ведомости

Росавиация установила временные ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Об этом говорится в сообщении агентства в Max.

Об ограничениях во «Внуково» Росавиация сообщила в 07:26 мск, о мере в «Домодедово» – в 07:24 мск. Об изменении работы аэропорта «Жуковский» агентство проинформировало в 08:34 мск.

Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в этих районах. Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании рейсов.

Утром 20 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону столицы. На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Минобороны РФ проинформировало, что с 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая силы ПВО сбили 273 украинских беспилотника самолетного типа. БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте