Главная / Политика /

Путин встретился с инженером Пэном, которого видел ребенком в первый визит в КНР

Президент России Владимир Путин поговорил о студенческой жизни в Москве с китайским инженером Пэн Паем, с которым впервые встречался в 2000 г. в ходе своего первого визита в КНР, когда тот был еще ребенком.

«Москва не отличается такой теплой погодой. Но надеюсь, что для вас были созданы хорошие, дружеские условия, теплая атмосфера», – сказал российский президент.

Сам Пэн отметил, что важная часть его жизни прошла в России. Он назвал Москву своим вторым домом.

Пэн Пай окончил магистратуру в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 г. После обучения вернулся в Китай и начал работать. Сейчас Пэн Пай занимает должность инженера муниципальной компании «Хунаньская строительная инвестиционная группа».

В 2025 г. Пэн Пай записал видеообращение, в котором рассказал о своем желании вновь встретиться с Путиным.

С 19 по 20 мая Путин находится в Китае с официальным визитом. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем и 30-летию установлению стратегического взаимодействия. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её