Си поздравил Путина с успешным проведением визита в Пекин
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным визитом в Пекин и отметил его богатые итоги.
«Господин президент, итоги визита очень богатые. Можно считать, что уже состоялся весьма удачный, успешный ваш визит. В ходе вашего визита мы с вами подписали множество совместных документов», – сказал он.
Си Цзиньпин подчеркнул, что визит продемонстрировал реальное и историческое значение отношений между Россией и Китаем.
Официальный визит Путина в Китай начался 19 мая. Основные мероприятия прошли 20 мая. РФ и КНР подписали совместное заявление об укреплении партнерства и дальнейшем развитии российско-китайских отношений, а также пакет из порядка 40 документов.
Путин в ходе визита заявил, что переговоры прошли в «традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере». По словам лидера РФ, отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться.