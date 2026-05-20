Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFKS11,383-1,45%CNY Бирж.10,467+1,12%IMOEX2 637,18-0,99%RTSI1 170,91-0,51%RGBI119,17-0,03%RGBITR782,04+0,01%
Главная / Политика /

Си поздравил Путина с успешным проведением визита в Пекин

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с успешным визитом в Пекин и отметил его богатые итоги.

«Господин президент, итоги визита очень богатые. Можно считать, что уже состоялся весьма удачный, успешный ваш визит. В ходе вашего визита мы с вами подписали множество совместных документов», – сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что визит продемонстрировал реальное и историческое значение отношений между Россией и Китаем.

Официальный визит Путина в Китай начался 19 мая. Основные мероприятия прошли 20 мая. РФ и КНР подписали совместное заявление об укреплении партнерства и дальнейшем развитии российско-китайских отношений, а также пакет из порядка 40 документов. 

Путин в ходе визита заявил, что переговоры прошли в «традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере». По словам лидера РФ, отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться.

Читайте также:Как зарубежные СМИ оценили переговоры Путина и Си
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь