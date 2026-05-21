Путин по телемосту пообщается с губернатором Ульяновской области

Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 г. До этого он входил в комитет Совета Федерации по экономической политике. На выборах 19 сентября 2021 г. он получил 83,16% голосов избирателей и официально вступил в должность 4 октября 2021 г. 27 февраля «Ведомости» писали, что губернатор Ульяновской области может пойти на второй срок.