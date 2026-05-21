Путин по телемосту пообщается с губернатором Ульяновской области
Президент РФ Владимир Путин по телемосту пообщается с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Предыдущая встреча Путина с главой региона состоялась 13 октября 2025 г. Тогда Русских представил президенту доклад о социально-экономическом положении Ульяновской области. Губернатор сообщил, что по итогам 2024 г. регион занял первое место в Приволжском федеральном округе по индексу промышленного производства. Он также отмечал рост доходов населения и увеличение поступлений в региональный бюджет.
Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 г. До этого он входил в комитет Совета Федерации по экономической политике. На выборах 19 сентября 2021 г. он получил 83,16% голосов избирателей и официально вступил в должность 4 октября 2021 г. 27 февраля «Ведомости» писали, что губернатор Ульяновской области может пойти на второй срок.