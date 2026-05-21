Песков не стал комментировать слухи о якобы обучении российских военных в КНР

19 мая Reuters со ссылкой на три европейских разведывательных агентства сообщило, что в конце 2025 г. китайские вооруженные силы якобы тайно обучали около 200 российских военнослужащих на территории КНР. Некоторые из них, по данным агентств, вернулись для участия в боевых действиях на Украине.