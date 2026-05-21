Песков не стал комментировать слухи о якобы обучении российских военных в КНР
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикуемую в западных изданиях информацию о том, что якобы российские военные обучались в Китае.
«Очень много лживой информации публикуют в газетах и в Европе, и в Соединенных Штатах. Это беда, с которой мы сталкиваемся», – сказал он, добавив, что такую лживую информацию надо воспринимать дозированно.
19 мая Reuters со ссылкой на три европейских разведывательных агентства сообщило, что в конце 2025 г. китайские вооруженные силы якобы тайно обучали около 200 российских военнослужащих на территории КНР. Некоторые из них, по данным агентств, вернулись для участия в боевых действиях на Украине.
В декабре 2025 г. Китай и Россия провели 10-е совместное стратегическое воздушное патрулирование над западной частью Тихого океана и Восточно-Китайским морем. До этого были проведены третьи совместные противоракетные учения на территории России.