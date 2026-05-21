Политика

В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за атак Украины по НПЗ

Ведомости

Кремль не видит рисков проблем с обеспечением топливом в России в связи с ударами беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в некоторых районах может сокращаться производство, что, в том числе, связано и с сезонными профилактическими работами.

«Но в целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой. Наше Минэнерго в данном случае держит этот вопрос, как всегда, собственно, на постоянном контроле», – сказал Песков.

19 мая «Ведомости» писали со ссылкой на доклад специального генинспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость», что, по мнению разведывательного управления минобороны США, украинские удары по аэродромам, объектам оборонной промышленности и складам боеприпасов России не имеют результата. Согласно документу, украинским ударам «не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции».

