Пентагон счел украинские удары по России безрезультативными

По данным Минобороны, с 07:00 по 16:00 мск 18 мая силы ПВО сбили над регионами России 91 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки были отражены над Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Краснодарским краем.