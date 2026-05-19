Пентагон счел украинские удары по России безрезультативными
Разведывательное управление минобороны США считает, что украинские удары по аэродромам, объектам оборонной промышленности и складам боеприпасов России не имеют результата. Об этом говорится в докладе специального генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость», представленном Конгрессу США.
В отчете говорится, что украинским ударам «не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции».
По мнению военной разведки США, эти удары не оказали существенного влияния на российское энергоснабжение. Граждане России в этом квартале «практически не пострадали от украинских ударов», говорится в отчете.
По данным Минобороны, с 07:00 по 16:00 мск 18 мая силы ПВО сбили над регионами России 91 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки были отражены над Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Краснодарским краем.