Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения проблем белорусско-украинских отношений и перспектив их урегулирования. Белорусский лидер допустил, что такая встреча может пройти и на Украине.
«Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке – Украины, Беллоруссии – я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений», – приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».
Он добавил, что Белоруссия может быть втянута в военный конфликт только в одном случае – если на ее территорию будет совершена агрессия.
«Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной», – подчеркнул Лукашенко
Лукашенко неоднократно высказывался о необходимости нормализации отношений с Киевом и выражал желание провести личную встречу с Зеленским для диалога. В августе 2025 г. он заявил, что может принять в Минске Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В сентябре 2025 г. он заявил, что хотел бы «просто поговорить» с украинским лидером, отметив, что «настало время вступить в консультации».