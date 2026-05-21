Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским на Украине

Лукашенко неоднократно высказывался о необходимости нормализации отношений с Киевом и выражал желание провести личную встречу с Зеленским для диалога. В августе 2025 г. он заявил, что может принять в Минске Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В сентябре 2025 г. он заявил, что хотел бы «просто поговорить» с украинским лидером, отметив, что «настало время вступить в консультации».