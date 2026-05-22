MOEX175,82+0,14%CNY Бирж.00%IMOEX2 664,29+0,91%RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,37+0,06%RGBITR783,79+0,08%
Политика

Альберта осенью проголосует насчет отделения от Канады

На референдуме 19 октября жители провинции Альберта проголосуют по вопросу возможного отделения от Канады. Об этом сообщила премьер Альберты Даниэль Смит.

«Я попрошу наше правительство добавить дополнительный вопрос к ранее объявленному голосованию на референдуме 19 октября», – сказала она в видеообращении (цитата по «РИА Новости»).

По словам Смит, предлагаемый вопрос референдума не запускает процесс отделения напрямую. В случае одобрения правительству Альберты будет поручено начать необходимую юридическую процедуру для проведения обязательного референдума. В связи с этим недавнее решение суда не будет применяться, и сформулированный премьером вопрос может быть вынесен на голосование.

В начале мая в провинции Альберта собрали нужное количество голосов для проведения референдума о выходе региона из состава Канады, писала The Globe and Mail. По данным издания, Канаде могут грозить два референдума о выходе провинций из состава страны. Прежде партия Квебека пообещала провести референдум о суверенитете Квебека в случае победы на провинциальных выборах этой осенью.

В декабре 2025 г. избирательная комиссия Альберты одобрила петицию граждан о вынесении вопроса об отделении от Канады на референдум.

Отвлекает реклама?