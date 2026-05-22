В ЛНР приостановили поиски под завалами общежития из-за угрозы атаки

22 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что ранены 35 человек. Позже МЧС России сообщило, что тело одного погибшего извлекли из-под завалов.