В ЛНР приостановили поиски под завалами общежития из-за угрозы атаки
МЧС России приостановило поисковые работы в Старобельске, так как возникла угроза новых украинских атак. Об этом сообщило ведомство, передает ТАСС.
«Из-за угрозы повторной атаки в Старобельске на месте обрушения общежития проведение поисково-спасательных работ приостановлено», – отметило ведомство.
22 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что ранены 35 человек. Позже МЧС России сообщило, что тело одного погибшего извлекли из-под завалов.
В момент удара в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет. В Старобельске повреждения получили административные здания, магазины, частные дома. Главное управление Следственного комитета (СК) ЛНР возбудило уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).