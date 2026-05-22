Мишустин поручил проработать меры по переселению пострадавших жителей Дагестана

Минстрой, Минфин и Минэкономразвития совместно с правительством Дагестана к 15 июля 2026 г. проработают вопрос проведения мероприятий по переселению жителей региона, пострадавших от наводнений. Их могут включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в соответствии с поручениями премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которые опубликованы на сайте правительства России.