Мишустин поручил проработать меры по переселению пострадавших жителей Дагестана

Минстрой, Минфин и Минэкономразвития совместно с правительством Дагестана к 15 июля 2026 г. проработают вопрос проведения мероприятий по переселению жителей региона, пострадавших от наводнений. Их могут включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в соответствии с поручениями премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которые опубликованы на сайте правительства России.

Кроме того, в поручениях отмечен вопрос продолжения получения образования детьми из пострадавших от паводков школ. Эту тему проработают Минпросвещения, Минстрой, Минфин и Федеральная антимонопольная служба совместно с региональным правительством. В том числе будет обсуждаться целесообразность строительства быстровозводимых зданий для возобновления обучения. Доклад ожидается 15 июня.

К 15 июня Минпросвещения, Минфин и правительство Дагестана также должны доложить о мероприятиях по организации летнего отдыха детей, чьи семьи признаны пострадавшими от последствий паводков.

Поручения Мишустина были даны по итогам совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которое прошло 30 апреля. Наводнения начались в Дагестане и Чечне еще в марте. 9 апреля в регионах вводили режим ЧС федерального уровня.

