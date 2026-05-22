Мишустин поручил проработать меры по переселению пострадавших жителей Дагестана
Минстрой, Минфин и Минэкономразвития совместно с правительством Дагестана к 15 июля 2026 г. проработают вопрос проведения мероприятий по переселению жителей региона, пострадавших от наводнений. Их могут включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в соответствии с поручениями премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которые опубликованы на сайте правительства России.
Кроме того, в поручениях отмечен вопрос продолжения получения образования детьми из пострадавших от паводков школ. Эту тему проработают Минпросвещения, Минстрой, Минфин и Федеральная антимонопольная служба совместно с региональным правительством. В том числе будет обсуждаться целесообразность строительства быстровозводимых зданий для возобновления обучения. Доклад ожидается 15 июня.
К 15 июня Минпросвещения, Минфин и правительство Дагестана также должны доложить о мероприятиях по организации летнего отдыха детей, чьи семьи признаны пострадавшими от последствий паводков.