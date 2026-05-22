Путин освободил Поликанова от должности замглавы Россотрудничества

В последние месяцы в руководстве Россотрудничества произошла серия кадровых перестановок. В конце апреля президент освободил Евгения Примакова от должности главы агентства, назначив на его место Игоря Чайку, который до этого работал заместителем руководителя. В январе другой заместитель главы Россотрудничества, Алексей Полковников, также был освобожден от должности.