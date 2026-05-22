Путин освободил Поликанова от должности замглавы Россотрудничества
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Поликанова от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
Поликанов занимал пост заместителя руководителя агентства с февраля 2021 г. В разные годы он также был заместителем директора департамента информации и печати МИД России, работал в аппарате Общественной палаты, занимался предпринимательской деятельностью и развитием некоммерческих организаций.
В последние месяцы в руководстве Россотрудничества произошла серия кадровых перестановок. В конце апреля президент освободил Евгения Примакова от должности главы агентства, назначив на его место Игоря Чайку, который до этого работал заместителем руководителя. В январе другой заместитель главы Россотрудничества, Алексей Полковников, также был освобожден от должности.