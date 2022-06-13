Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества
Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности замруководителя Россотрудничества. Глава государства сегодня подписал соответствующий указ.
«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в указе.
Поклонская в своем Telegram-канале сообщила, что ее уход с должности замруководителя Россотрудничества связан с переходом на другую работу. «Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!» — написала она.
Владимир Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества 2 февраля этого года. Тогда же президент освободил ее от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде.
Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде 12 октября 2021 г. 20 января она сообщила, что ее назначение не состоится в связи с личными обстоятельствами. Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, а до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 г. занимала должность заместителя главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы думского комитета по международным делам. Поклонская также входила в состав комиссии Госдумы по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России.
В апреле этого года сообщалось, что ее могут лишить госнаград Крыма и привлечь к ответственности по итогам рассмотрения ее высказываний о российской спецоперации на профильной комиссии крымского Госсовета.