Поклонскую могут лишить госнаград Крыма за высказывания о российской спецоперации
Замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую могут лишить госнаград Крыма и привлечь к ответственности по итогам рассмотрения ее высказываний о российской спецоперации на профильной комиссии крымского Госсовета. Об этом «Ведомостям» сообщил глава комитета по законодательству парламента республики Сергей Трофимов. Ранее сегодня Госсовет Крыма лишил республиканских госнаград и почетных знаков экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму, боксера Александра Усика и других общественных деятелей.
«Если действительно в этом случае будут усматриваться признаки, подпадающие под действие административного или, не дай Бог, уголовного, то тогда такое решение (о лишении госнаград. — Ред.), уверен, будет принято. Но здесь необходимо разобраться и принять взвешенное решение», — сказал Трофимов. Он объяснил это тем, что сейчас «каждый из нас остро реагирует» на «любую публикацию».
«Комиссия [Госсовета Крыма] его (вопрос о высказываниях Поклонской. — Ред.) рассмотрит всесторонне, ее неоднократные высказывания не только по символу Z, но и по Донбассу, и по русскому миру. Крайне неоднозначная была реакция в крымском обществе, на Донбассе», — добавил Трофимов. Он отметил, что, таким образом специалисты «могут полностью составить весь спектр» высказываний Поклонской по тематике Украины и Донасса и «сделать соответствующее заключение».
«Может быть, человек имел в виду совершенно иное. Психолог может со своей стороны дать соответствующее экспертное мнение, на основании которого будет приниматься соответствующее решение», — добавил Трофимов.
Ранее Поклонская в интервью Маше Майерс заявила, что «буква ''Z'' символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины», так как «гибнут и русские солдаты — россияне». «Это беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет», — сказала замглавы Россотрудничества. После этого глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил определенный «волюнтаризм и выражение свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей».
«Интересы агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы», — написал он в Telegram. По словам Примакова, буквы Z и V являются «народным символом поддержки нашей армии и сил освобождения Украины от очевидного зла — террористов и бандформирований [украинского] режима».
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.