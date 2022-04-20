Поклонскую могут лишить госнаград Крыма за высказывания о российской спецоперации

«Если действительно в этом случае будут усматриваться признаки, подпадающие под действие административного или, не дай Бог, уголовного, то тогда такое решение (о лишении госнаград. — Ред.), уверен, будет принято. Но здесь необходимо разобраться и принять взвешенное решение», — сказал Трофимов. Он объяснил это тем, что сейчас «каждый из нас остро реагирует» на «любую публикацию».