Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде и назначил ее заместителем руководителя Россотрудничества, следует из указов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в одном из указов главы государства.
Документ вступает в силу со дня его подписания — 2 февраля 2021 г.
Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде 12 октября 2021 г. 20 января она сообщила, что ее назначение не состоится в связи с личными обстоятельствами. Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, а до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 г. занимала должность заместителя главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы думского комитета по международным делам. Поклонская также входила в состав комиссии Госдумы по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России.