Путин уволил Примакова с поста главы Россотрудничества

Путин уволил Примакова с поста главы РоссотрудничестваНовым руководителем назначен Игорь Чайка
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе.
Другим указом российский лидер освободил Евгения Примакова с поста. Он возглавлял агентство с 25 июня 2020 г.
Примаков написал у себя в Telegram-канале, что не собирается продолжать госслужбу, а хотел бы вернуться к журналистике. «Наше расставание с госслужбой происходит по любви и со взаимным уважением. Я без малейших сомнений остаюсь патриотом России и числю себя в команде нашего Верховного главнокомандующего», – добавил он.
Игорю Чайке 37 лет. Он сын бывшего главы Генпрокуратуры Юрия Чайки, родился в 1988 г. в Иркутске. Чайка получил образование в Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. 10 марта 2025 г. был назначен замглавы Россотрудничества, до этого в течение четырех лет находился на посту председателя Общественного совета при федеральном агентстве.
7 апреля «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что Примаков рассматривается среди кандидатов для выдвижения в Госдуму от «Единой России». В 2018–2020 гг. он уже был членом нижней палаты, работал в комитете по международным делам. Глава Россотрудничества – историк по образованию, окончил РГГУ, в 2000-х работал корреспондентом на Ближнем Востоке.
В 2005–2007 гг. Примаков был шефом Ближневосточного бюро НТВ, позже – заведующим бюро «Первого канала» в Израиле. С 2011 г. он работал в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, затем – автором и ведущим программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».