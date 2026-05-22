ВОЗ посчитала высоким риск распространения вируса Эболы в Конго
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела оценку риска распространения лихорадки Эбола в ДР Конго, теперь он считается высоким, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
«Эпидемия Эболы в ДРК распространяется быстро <...>. ВОЗ пересмотрела оценку риска распространения Эболы в сторону очень высокой на национальном, высокой на региональном и низкой на глобальном уровне», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
22 мая Гебрейесус также сообщил, что в республике зарегистрировано почти 750 предполагаемых случаев заболевания Эболой и 177 возможных смертей. Он отметил, что показатели меняются «по мере улучшения мер эпидемиологического надзора», однако их принятию препятствуют насилие и отсутствие безопасности.
19 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что в России не фиксируется риск распространения вируса Эбола. Сейчас ВОЗ объявлен режим чрезвычайной ситуации международного уровня из-за вспышки заболевания в Конго и Уганде.