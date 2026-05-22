Главная / Общество /

В ВОЗ сообщили о 177 смертях от Эболы в Конго

В Демократической Республике Конго (ДРК) зарегистрировано почти 750 предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола и 177 возможных смертей. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

По его словам, ситуация с лихорадкой Эбола в ДРК вызывает глубокую обеспокоенность. Сейчас там подтверждено 82 случая заболевания и семь смертей, но «мы знаем, что эпидемия в ДРК гораздо масштабнее», подчеркнул глава ВОЗ.

«Сейчас зарегистрировано почти 750 предполагаемых случаев заболевания и 177 предполагаемых смертей. Эти цифры меняются по мере улучшения мер эпидемиологического надзора и лабораторных исследований, но насилие и отсутствие безопасности препятствуют принятию мер», – отметил он.

ВОЗ заявила, что вакцина от Эболы будет готова только через шесть-девять месяцев

В провинцию ДРК Итури, эпицентр вспышки заболевания, направлен дополнительный персонал ВОЗ.

В Уганде зарегистрировано два подтвержденных случая заражения и одна смерть. Гебрейесус назвал ситуацию стабильной: новых случаев заболевания или смертей не зафиксировано. ВОЗ поддерживает правительство Уганды в усилиях по профилактике и реагированию.

22 мая Associated Press писало, что несколько молодых людей подожгли лечебный центр, где находятся пациенты с лихорадкой Эбола, в городе Рвампара (Конго). По словам заместителя старшего комиссара Жан-Клода Мукенди, совершившие поджог хотели забрать тело умершего, предположительно, от Эболы друга. Поджигатели не знали правил захоронения зараженного человека, подчеркнул он.

