Политика

В Конго подожгли центр лечения пациентов с лихорадкой Эбола

Ведомости

Несколько молодых людей подожгли лечебный центр, где находятся пациенты с лихорадкой Эбола, в городе Рвампара (Конго), сообщило агентство Associated Press.

По словам заместителя старшего комиссара Жан-Клода Мукенди, совершившие поджог молодые люди до этого хотели забрать тело умершего, предположительно, от Эболы друга. Он подчеркнул, что поджигатели не знали правил захоронения зараженного человека.

«Его семья, друзья и другие молодые люди хотели забрать его тело домой, чтобы похоронить, несмотря на четкие указания властей во время вспышки вируса Эбола. Все тела должны быть захоронены в соответствии с правилами», – подчеркнул Мукенди.

Что такое хантавирус и чем он опасен

Общество

20 мая The Guardian писала, что ВОЗ ожидает появления вакцины для борьбы с новой вспышкой Эболы не раньше чем через шесть-девять месяцев. Организация сообщила, что количество предполагаемых случаев заражения уже достигло 600, а число умерших выросло до 139 человек.

19 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что в стране нет рисков распространения вируса Эбола. Сейчас ВОЗ объявлен режим чрезвычайной ситуации международного уровня из-за вспышки заболевания в Конго и Уганде.

