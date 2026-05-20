ВОЗ заявила, что вакцина от Эболы будет готова только через шесть-девять месяцев
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что вакцина для борьбы с новой вспышкой Эболы будет готова не раньше чем через шесть-девять месяцев. Об этом сообщает The Guardian.
По данным ВОЗ, количество предполагаемых случаев заражения уже достигло 600, а число умерших выросло до 139 человек. При этом моделирование Имперского колледжа Лондона показывает, что реальное распространение инфекции может быть значительно шире. В регионе, предположительно, уже насчитывается более тысячи случаев Эболы.
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, ситуация в регионе ухудшается из-за продолжающегося вооруженного конфликта. За последние месяцы свои дома были вынуждены покинуть более 100 000 человек. «Медицинские учреждения не могут обеспечивать лечение и эпидемиологический надзор, если сами медработники вынуждены бежать», – заявил Гебрейесус.
Глава ВОЗ 19 мая заявил, что организация зафиксировала более 500 предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола и свыше 130 предполагаемых смертей. По его словам, часть случаев уже подтверждена лабораторно. Так, 30 заражений подтверждены на севере Конго, еще два случая выявлены в Уганде. Глава ВОЗ также сообщил, что среди заболевших есть гражданин США. По его словам, пациента перевели на лечение в Германию.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопросы журналистов в Женеве на 79-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 19 мая, заявил, что риск распространения вируса Эбола на территории России отсутствует.