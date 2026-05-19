Мурашко сообщил об отсутствии риска распространения Эболы в России

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 19 мая заявил, что организация зафиксировала более 500 предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола и свыше 130 предполагаемых смертей. По его словам, часть случаев уже подтверждена лабораторно. Так, 30 заражений подтверждены на севере Конго, еще два случая выявлены в Уганде. Глава ВОЗ также сообщил, что среди заболевших есть гражданин США. По его словам, пациента перевели на лечение в Германию.