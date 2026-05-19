Мурашко сообщил об отсутствии риска распространения Эболы в России
Риск распространения вируса Эбола на территории России отсутствует. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопросы журналистов в Женеве, где проходит 79-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.
«В России риска нет», – сказал министр (цитата по ТАСС).
17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за вспышки Эболы в Конго и Уганде. При этом в организации отметили, что эта эпидемия не соответствует критериям «пандемической чрезвычайной ситуации».
18 мая Роспотребнадзор сообщил, что по просьбе властей Уганды Россия направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 19 мая заявил, что организация зафиксировала более 500 предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола и свыше 130 предполагаемых смертей. По его словам, часть случаев уже подтверждена лабораторно. Так, 30 заражений подтверждены на севере Конго, еще два случая выявлены в Уганде. Глава ВОЗ также сообщил, что среди заболевших есть гражданин США. По его словам, пациента перевели на лечение в Германию.