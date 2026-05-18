Российские специалисты отправятся в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола
Россия по просьбе Уганды направит в столицу страны Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ведомство также окажет минздраву Уганды материально-техническую помощь и передаст партнерам разработанные и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки.
В 2024 г. Уганде была передана от России мобильная противоэпидемическая лаборатория, позволяющая быстро диагностировать опасные инфекционные болезни. Она уже использовалась для купирования прошлой эпидемии лихорадки Эбола в 2025 г.
17 мая Роспотребнадзор сообщил, что сейчас в России нет риска распространения лихорадки Эбола, вспышку которой зафиксировали в Демократической Республике Конго (ДРК). На всех погранпунктах в стране проводят усиленный санитарно-карантинный контроль.