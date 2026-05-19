ВОЗ сообщила о более чем 130 смертях от Эболы
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 500 предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола и свыше 130 смертей. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на заседании 79-й сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
По словам главы организации, на данный момент ВОЗ располагает данными «о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и более 130 подозреваемых смертях». Он уточнил, что часть случаев уже получила лабораторное подтверждение. В частности, 30 заражений подтверждены на севере Конго, еще два случая – в Уганде.
Гебрейесус также сообщил, что среди заболевших оказался гражданин США. По его информации, пациент был переведен на лечение в Германию. ВОЗ продолжает мониторинг ситуации и взаимодействует с национальными органами здравоохранения для сдерживания распространения инфекции.
18 мая Роспотребнадзор сообщил, что Россия по просьбе Уганды направит в столицу страны Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования из-за вспышки лихорадки Эбола.