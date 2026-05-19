Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,409-1,91%VEON-RX63,6+0,79%CHKZ16 800+0,3%IMOEX2 663,53-0,18%RTSI1 159,74-0,18%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,18-0,04%
Главная / Общество /

ВОЗ сообщила о более чем 130 смертях от Эболы

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 500 предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола и свыше 130 смертей. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на заседании 79-й сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

По словам главы организации, на данный момент ВОЗ располагает данными «о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и более 130 подозреваемых смертях». Он уточнил, что часть случаев уже получила лабораторное подтверждение. В частности, 30 заражений подтверждены на севере Конго, еще два случая – в Уганде.

Гебрейесус также сообщил, что среди заболевших оказался гражданин США. По его информации, пациент был переведен на лечение в Германию. ВОЗ продолжает мониторинг ситуации и взаимодействует с национальными органами здравоохранения для сдерживания распространения инфекции.

Что такое хантавирус и чем он опасен

Общество

ВОЗ 17 мая объявила ЧС международного уровня из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде. В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки Эбола в России сейчас отсутствует.

18 мая Роспотребнадзор сообщил, что Россия по просьбе Уганды направит в столицу страны Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования из-за вспышки лихорадки Эбола.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь