ЕК предложила временно смягчить санкции против РФ для поставок чипов из Китая
Европейская комиссия предложила ввести временное исключение из санкций на операции с китайской полупроводниковой компанией Yangzhou Yangjie Electronic Technology, сообщил представитель ЕК, передает Reuters.
Девятимесячная отсрочка позволит европейским автопроизводителям найти альтернативные каналы снабжения компонентами и избежать «серьезных перебоев», вызванных нехваткой чипов.
Китайский производитель остается в санкционном списке Евросоюза, его включение в 20-й пакет антироссийских ограничений Брюссель объяснил тем, что его продукция была обнаружена в беспилотниках и планирующих бомбах российских войск.
«Цель наших санкций – изменить поведение, и мы стремимся найти баланс, чтобы они не оказали значительного негативного воздействия на ЕС», – заявил представитель Еврокомиссии.
Европейские автопроизводители предупредили, что без переходного периода запасы критически важных компонентов будут исчерпаны в течение нескольких недель, что приведет к остановке производства. Для вступления предложения в силу потребуется единогласное одобрение всех стран Евросоюза.
В ноябре 2025 г. Еврокомиссия была вынуждена смягчить ограничения из-за дефицита полупроводников, чтобы разблокировать поставки компонентов от другого китайского производителя Nexperia – их нехватка вызывала серьезные перебои в работе европейской автомобильной промышленности.