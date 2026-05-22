IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%
Главная / Политика /

ЕК предложила временно смягчить санкции против РФ для поставок чипов из Китая

Ведомости

Европейская комиссия предложила ввести временное исключение из санкций на операции с китайской полупроводниковой компанией Yangzhou Yangjie Electronic Technology, сообщил представитель ЕК, передает Reuters.

Девятимесячная отсрочка позволит европейским автопроизводителям найти альтернативные каналы снабжения компонентами и избежать «серьезных перебоев», вызванных нехваткой чипов.

Китайский производитель остается в санкционном списке Евросоюза, его включение в 20-й пакет антироссийских ограничений Брюссель объяснил тем, что его продукция была обнаружена в беспилотниках и планирующих бомбах российских войск.

«Цель наших санкций – изменить поведение, и мы стремимся найти баланс, чтобы они не оказали значительного негативного воздействия на ЕС», – заявил представитель Еврокомиссии.

Европейские автопроизводители предупредили, что без переходного периода запасы критически важных компонентов будут исчерпаны в течение нескольких недель, что приведет к остановке производства. Для вступления предложения в силу потребуется единогласное одобрение всех стран Евросоюза.

В конце апреля 2026 г. Совет ЕС принял 20-й пакет санкций в отношении России, который коснулся почти 60 новых компаний и организаций из Китая, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и других стран. В «черные списки» тогда попали несколько китайских структур.

В ноябре 2025 г. Еврокомиссия была вынуждена смягчить ограничения из-за дефицита полупроводников, чтобы разблокировать поставки компонентов от другого китайского производителя Nexperia – их нехватка вызывала серьезные перебои в работе европейской автомобильной промышленности.

